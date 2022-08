L’inflation un peu moins élevée en août 2022 en France

L’Insee a publié, le 30 août 2022, les données provisoires de l’inflation dans l’Hexagone pour le mois d’août 2022. Après avoir atteint un niveau record en juillet 2022, dépassant les 6% sur un an, la hausse des prix en France s’est établie en moyenne à 5,8% sur un an en août 2022. L’indice harmonisé affiche, de son côté, 6,5% sur un an. Or, ça reste bien inférieur au niveau des voisins européens : en Italie, toujours le 31 août 2022, l’Istat annonce une inflation annuelle à 9%, du jamais vu.



La baisse du niveau d’inflation est néanmoins à relativiser : elle est liée essentiellement à une amélioration au niveau des prix des produits pétroliers et de l’énergie dont la hausse s’établit à 22,2% sur un an en août 2022, contre 28,5% sur un an un moins plus tôt.