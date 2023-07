L'intérim connait un trou d'air depuis le début de l'année

Malgré ce ralentissement de l'intérim, l'année 2022 a été marquée par une forte hausse de l'emploi, avec la création de 1,5 million d'emplois en deux ans. Le taux d'activité a atteint un niveau inédit depuis 1975, à 73%, et le taux de chômage a diminué à 7,3% à la fin de l'année, selon l'Insee. Cependant, ce retournement de tendance pour l'intérim pourrait annoncer des périodes plus difficiles pour l'emploi à l'avenir.



Face à cette situation, Prism'emploi souhaite améliorer les conditions de travail pour dynamiser le marché de l'intérim et attirer les travailleurs. La fédération s'attaque notamment à la question de la santé au travail, jugeant « inacceptable » l'exposition des intérimaires aux risques d'accident de travail. L'organisation souligne aussi l'importance de promouvoir l'emploi des seniors, qui ne représentent actuellement qu'environ 13% de la population intérimaire.