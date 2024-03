L'or, plus que jamais valeur refuge

Au-delà de sa valeur refuge, l'or est au cœur des stratégies économiques des nations. Les banques centrales, notamment en Chine, en Turquie et en Pologne, augmentent leurs réserves d'or, reflétant une volonté de diversifier leurs actifs loin du dollar américain. En janvier, l'achat net d'or par ces institutions a atteint 39 tonnes, marquant le huitième mois consécutif d'acquisitions. La Chine se démarque particulièrement, avec un achat de 225 tonnes d'or en 2023, réduisant parallèlement ses réserves en bons du Trésor américain.



Cette stratégie n'est pas uniquement le fait des États. Le secteur de la joaillerie, notamment en Chine et en Inde, soutient la demande en or, faisant de ce dernier un pilier de l'épargne face aux crises immobilière et boursière. Ainsi, l'or devient un outil d'indépendance stratégique et financière, notamment dans le contexte des tensions internationales, comme l'illustrent les sanctions contre la Russie et les efforts de dédollarisation de l'économie chinoise.



Cependant, une partie significative des transactions aurifères demeure difficile à tracer, notamment celles réalisées hors marché régulé (OTC), qui ont connu une augmentation fulgurante de 753% en 2023. Ces échanges, souvent entre banques centrales ou d'autres acteurs majeurs du marché, soulignent une facette moins transparente de l'économie de l'or. Des révélations récentes ont mis en lumière l'utilisation de l'or comme moyen de paiement dans des transactions internationales, telles que l'achat par Moscou de drones iraniens réglé en or métal, dévoilant une dimension géopolitique complexe et souvent occultée de ce marché.