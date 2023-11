LEP 2024 : quel sera le taux d’intérêt ?

Le taux du LEP est intrinsèquement lié à l'inflation, comme c’est le cas en temps normal pour tous les livrets défiscalisés. Avec une baisse de l'inflation à 3,9% en octobre 2023 selon l’Insee, contre 4,8% durant l’été 2023, le taux du LEP, révisé tous les six mois, est directement affecté.



Contrairement au Livret A, dont le taux est gelé à 3% jusqu'en 2025, le LEP reste sensible aux variations de l'inflation. Pour autant, le LEP, dont on peut bénéficier sous conditions de ressources et dont la réglementation fixe une rémunération au moins égale à l’inflation, devrait rester plus avantageux que le Livret A ou le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS).