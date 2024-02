La BCE envisage la baisse des taux directeurs

Plusieurs raisons justifient, selon François Villeroy de Galhau, une baisse anticipée des taux d'intérêt par la BCE. L'objectif serait d'agir de manière préventive plutôt que réactive, évitant ainsi des ajustements plus drastiques à l'avenir. Toutefois, la BCE, guidée par les données économiques, reste prudente dans ses décisions de politique monétaire.



La perspective d'une baisse des taux par la BCE pourrait avoir un effet majeur pour l'économie européenne. Une telle décision pourrait stimuler l'investissement et la consommation en réduisant le coût du crédit pour les entreprises et les ménages. Pour les ménages qui ont un projet immobilier, une telle baisse serait également l’occasion de voir les taux pratiqués par les banques baisser, ce qui est attendu en 2024 par la majorité des acteurs du secteur.