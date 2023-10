La BCE prépare le terrain à l'euro numérique

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé le lancement de la « phase préparatoire » du projet d’euro numérique, suite à deux années d'évaluation. Cette nouvelle phase, d’une durée de deux ans, permettra de tester et d’expérimenter cette nouvelle forme de monnaie. Selon Christine Lagarde, présidente de la BCE, cette étape est nécessaire pour « préparer notre monnaie pour le futur ». Toutefois, cette annonce ne constitue pas une autorisation formelle pour la création de la monnaie numérique européenne. Une telle décision sera prise par le Conseil des gouverneurs de la BCE une fois que le processus législatif de l'Union européenne sera achevé.



L’euro numérique est envisagé comme une version digitale des espèces et serait utilisé pour tous types de paiements. « Gratuitement, et qui garantirait le plus haut niveau de confidentialité » selon Christine Lagarde. Elle précise que cette nouvelle monnaie serait destinée à un usage quotidien par près de 350 millions d'Européens. Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, a indiqué que l’objectif est de lancer un euro numérique en parallèle des espèces, en réponse à la baisse continue de l’utilisation des paiements en espèces.