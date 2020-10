La Banque centrale européenne veut créer un « euro numérique »

C'est le projet Libra de Facebook qui a accéléré la réflexion de la Banque centrale européenne (BCE). L'an dernier, le réseau social annonçait la création de sa propre monnaie numérique. Une crypto-monnaie privée et qui aurait de quoi déstabiliser les devises régionales, à l'instar de l'euro. La menace est jugée si importante que la BCE a décidé de se lancer à son tour sur ce créneau, avec une consultation de trois mois auprès du grand public, du secteur financier et des institutions. L'enjeu : évaluer l'appétit pour un euro numérique, à l'heure où la pandémie fait exploser le commerce en ligne.



Cet euro numérique est régi par les règles de la blockchain, la même technologie à l'œuvre pour le bitcoin ou le libra. Ce protocole offre une grande sécurité dans les échanges et il est réputé infalsifiable. Pour les consommateurs, une telle monnaie -disponible en parallèle des espèces traditionnelles- aurait aussi des atouts : les échanges sont extrêmement rapides et disponibles en tout temps, puisqu'ils ne nécessitent aucun règlement interbancaire.