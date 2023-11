La Belgique se lance dans la lutte contre le tabac

C’est la mesure qui inquiète le plus… les Français. À partir du 1er janvier 2024, les prix du tabac en Belgique connaîtront une augmentation substantielle de 25 %. Cette hausse, touchant cigarettes, tabac à rouler et cigarettes électroniques, verra par exemple le prix du paquet de 26 Marlboro classique passer de 8 euros à 10 euros. Une mesure visant à « dissuader les jeunes de toucher leur première clope et inciter les fumeurs à éteindre leur dernière tige ». Les cigarettes électroniques ne sont pas épargnées par ce plan. Elles auront un paquet neutre dès le 11 janvier 2024, et les modèles jetables seront interdits à partir de 2025.



Mais ce n’est pas tout. Après cette augmentation de prix, d’autres changements vont avoir lieu chez les buralistes. Dès le 1er janvier 2025, les points de vente devront cacher les produits du tabac, y compris les cigarettes électroniques. Cette mesure vise à réduire la visibilité et l'accessibilité du tabac, en particulier pour les jeunes. De plus, à partir du 1er juillet 2025, les supermarchés de plus de 400m² ne pourront plus vendre de produits du tabac.