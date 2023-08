La Chine cesse de publier les chiffres du chômage des jeunes

Cette suspension survient à un moment de ralentissement économique et de pressions accrues sur la deuxième économie mondiale. Le taux de chômage global a légèrement augmenté en juillet, atteignant 5,3%. De plus, les mauvais chiffres de l'activité, du secteur immobilier, et des ventes au détail accentuent la pression pour des mesures de soutien économique.



La suspension de la publication des chiffres du chômage des jeunes en Chine n'est pas un simple fait statistique. Elle symbolise une réalité économique inquiétante, marquée par une transparence réduite et des tensions sous-jacentes dans divers secteurs de l'économie. La confiance des consommateurs est en berne, les prêts aux ménages ont atteint leur niveau le plus faible depuis 2009, et les problèmes du secteur immobilier sont une source majeure d'inquiétude. La banque centrale chinoise a pris des mesures pour réduire les coûts de financement, mais la situation reste fragile.