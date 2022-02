La Française des jeux a engrangé les succès en 2021

En 2021, la Française des jeux (FDJ) a enregistré 19 milliards d'euros de mises. Par rapport à 2019, l'année de la privatisation de l'entreprise (et dernière année pré-pandémie), c'est un chiffre en progression de 11%. Le chiffre d'affaires du groupe ressort à 2,25 milliards, alors que les analystes s'attendaient à 2,21 milliards. « L'année 2021 marque le retour de FDJ sur sa trajectoire de croissance d'avant-crise pour l'ensemble de ses activités », se réjouit Stéphane Pallez, la PDG de l'entreprise.



Les résultats sont en effet « nettement supérieurs » à ceux enregistrés en 2019, relève-t-elle, et c'est grâce à l'accélération du numérique et à la croissance dans le réseau des points de vente. Les mises ont d'ailleurs augmenté de 5% dans ce réseau en comparaison de 2019, tandis qu'elles ont explosé en ligne de 42% par rapport à 2020. Les loteries en ligne ont connu une hausse des mises de 37% sur un an.