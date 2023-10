La France est un des pays qui taxent le plus les hauts revenus

Selon une étude de Fipeco basée sur des données de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la France se classe deuxième dans la taxation des plus riches. Cette étude se concentre sur la taxation d'une personne célibataire gagnant 20 fois le revenu moyen national, que ces gains proviennent d'un salaire ou de dividendes.



Pour aboutir à ces résultats, l'étude englobe divers types d'impôts et de charges. Par exemple, un salarié français gagnant 64.000 euros brut par mois verra 64 % de ses revenus prélevés sous forme de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu. Ce taux place la France juste derrière la Belgique, où 67 % des salaires sont prélevés. Par comparaison, d'autres pays de l'OCDE ont des taux nettement plus bas : le Royaume-Uni à 52 %, l'Italie à 50 %, l'Allemagne à 47 % et les États-Unis à 44 %.