La SNCF contrainte de supprimer des trains face à la baisse des réservations

La SNCF ne prévoit néanmoins pas seulement des suppressions de TGV. Le nouveau plan de transport devrait supprimer un TGV sur dix, mais également deux Intercités sur dix ou encore plus de 90% des liaisons Paris-Londres via Eurostar. D’autres liaisons Grandes Lignes pourraient également être impactées.



Quant aux trains régionaux, l’impact est moindre et, surtout, diffère « selon les régions ». En moyenne, plus de 90% des trains TER devraient circuler, mais la SNCF faisait déjà face à des difficultés fin décembre 2021 : de plus en plus de personnel était contaminé ou cas contact, ce qui obligeait à l’isolement. Des lignes entières s’étaient retrouvées sans aucun train dans plusieurs régions de France.