La concurrence dans les transports publics s'active dans le Grand Paris

Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité régionale des transports, a proposé Keolis comme opérateur pour les futures lignes 16 et 17 du métro parisien. Ces lignes, actuellement en construction, traversent divers départements comme la Seine-Saint-Denis, le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne. Le conseil d'administration d'IDFM doit confirmer ce choix lors d'un vote le 30 mai.



Alors que la RATP détient le monopole des lignes existantes du métro parisien jusqu'à la fin 2039, l'exploitation des nouvelles infrastructures est déjà ouverte à la concurrence. Cette ouverture a conduit à des appels d'offres auxquels la RATP a participé. Cependant, la RATP a été devancée par Keolis, qui gère déjà des métros automatiques dans plusieurs villes du monde, dont Dubaï, Lille, Londres, Lyon, Rennes et Shanghai. Toutefois, la RATP restera le gestionnaire de l'infrastructure du métro du Grand Paris, comme le prévoit la loi.