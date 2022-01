La croissance française en 2021 bat les prévisions et atteint 7%

La première estimation des comptes trimestriels pour le quatrième trimestre 2021 permet à l’Insee d’annoncer la bonne nouvelle. Grâce à une croissance de 0,7% au dernier trimestre 2021, la croissance française s’établit à 7% sur l’année, un niveau jamais atteint depuis plus de 50 ans. Une performance qui a été possible grâce au soutien de l’État, mais aussi du fait de la récession de 8% qu’a connue l’Hexagone en 2020.



La croissance a même battu les prévisions de l’Insee, qui tablait sur 6,7% pour 2021 tout en restant très prudente, ou encore de la Banque de France et de l’OCDE qui, plus optimistes, s’attendaient à 6,8%. Avec une croissance de 7% sur un an, la France confirme sa position parmi les leaders du rebond économique mondial.