La croissance française meilleure que prévu selon l’OCDE

Alors que pour la France les prévisions sont plus optimistes, ce n’est pas forcément le cas du reste de la zone euro. La croissance globale devrait atteindre 0,6% seulement en 2023. Mais elle rebondira, selon l’OCDE, à 1,1% pour l’ensemble de la zone euro en 2024.



Concernant la croissance mondiale, l’OCDE table désormais sur 3% en 2023, puis à une légère baisse en 2024 où elle ne serait que de 2,7%. « L'impact du resserrement des politiques monétaires devient de plus en plus visible, la confiance des entreprises et des consommateurs s'est dégradée et le rebond en Chine s'est estompé », analyse l’institution pour expliquer le ralentissement attendu.