La fin du télétravail est-elle annoncée ?

En France, d’après l’INSEE, seuls 22 % des salariés (en 2021) étaient en télétravail au moins une fois par semaine. En 2022, le nombre moyen de jours de télétravail s’élevait à 3,6 pour ceux qui le pratiquaient contre 1,6 en 2019. Une étude plus récente (pour IFO et ECONPOL Europe) estime que les Français pratiquent le télétravail en moyenne 0,6 jour par semaine contre 0,9 dans le reste des pays industrialisés (1,5 au Royaume-Uni ou 1,7 au Canada). Toutes ces études le montrent : le télétravail est moins répandu en France que dans les pays Anglo-saxons par exemple.



Reste que le travail hybride connait un franc succès ! La SNCF ou la RATP le constatent : les transports en commun connaissent un pic de fréquentation le mardi alors que le vendredi est plus calme que jamais. Même si, là encore, cela ne concerne pas tous les salariés.

Certains salariés souhaitent un retour au bureau, car ils se sentent isolés au-delà de deux jours par semaine de télétravail. La plupart d’entre eux se verraient difficilement revenir en arrière. Une étude réalisée dans 25 pays par l’OCDE auprès de dirigeants et salariés d’entreprises estime que le télétravail peut avoir des effets positifs sur la productivité s’il n’excède pas deux jours par semaine.



Nous ne pouvons ignorer les avantages du télétravail pour les entreprises comme pour les salariés. Certaines sociétés françaises ont profité du télétravail pour réduire leurs coûts. Le développement du flex office a permis d’une part de réduire de moitié le nombre de places de bureaux et d’ainsi faire des économies sur la taille des locaux. Le changement en profondeur des organisations et du management pour s’adapter à ce nouveau modèle de travail ont aussi été conséquents. La mise en place de démarche de Qualité de Vie et Conditions de Travail a été effectuée par certaines entreprises. Les salariés associés à la mise en place du flex office ont pu ainsi s’approprier tout à la fois de nouveaux locaux et de nouveaux modes de management. Il n’est donc pas certain que les entreprises françaises soient aussi pressées que les Américaines de revenir sur cet acquis.



Le débat est ouvert et passionné entre partisans et détracteurs du télétravail ! Nous pouvons affirmer sans peine qu’il n’existe pas de formule unique. C’est la construction collective d’une organisation du travail qui remportera la meilleure adhésion de la part des salariés et sera donc, par voie de conséquence, bénéfique pour les entreprises.