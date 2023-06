La flotte aérienne mondiale pourrait doubler d'ici 2042, selon Airbus

Les prévisions d'Airbus, basées sur plus de 6.000 scénarios, anticipent une croissance annuelle moyenne du PIB mondial de 2,5% et du trafic aérien de 3,6%. Entre 2023 et 2042, le trafic domestique chinois devrait augmenter de 3,3 fois et le trafic interne indien de 5 fois.



Dans les marchés plus matures, la croissance du trafic aérien sera plus modérée. Le trafic intérieur américain devrait augmenter de 1,4 fois et les vols intra-européens de 1,3 fois. Selon Bob Lange, responsable de l'analyse commerciale et des prévisions de marché chez Airbus, cette moindre progression dans les marchés matures est en partie due à une demande accrue de retenue dans l'usage de l'avion.