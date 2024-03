La productivité a chuté depuis la pandémie

La pandémie de Covid-19 a laissé des traces profondes dans l'économie française, notamment une chute notable de la productivité. Selon la Banque de France, au deuxième trimestre 2023, la productivité apparente du travail se trouvait 5,2 % en deçà de son niveau de fin 2019, marquant un recul de 8,5 % par rapport à la tendance pré-Covid. Cette situation interpelle car la productivité est un moteur essentiel de la croissance.



Les analystes de la Banque de France soulignent toutefois que cette baisse reflète principalement une orientation des politiques publiques favorisant l'emploi plutôt qu'une réelle diminution du potentiel économique du pays. Ils ont identifié que plus de la moitié de cette perte de productivité est due à des facteurs durables et à des causes temporaires, avec une distinction entre la rétention de main-d'œuvre par les entreprises et l'impact de l'apprentissage et des changements de composition de la main-d'œuvre.