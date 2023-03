La rentabilité supérieure aux prévisions des sociétés concessionnaires d'autoroutes se confirme

L'affaire avait fait grand bruit lorsque le Canard Enchaîné a révélé fin janvier l'existence d'un rapport sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes (SCA) remontant à 2021. Rédigé par l'Inspection générale des Finances (IGF) et le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), il était resté au secret depuis février 2021. Marianne et Caradisiac ont mis la main sur le fameux rapport qui confirme la « rentabilité très supérieure » des groupes ASF-Escota (Vinci) et APRR-Area (Eiffage).



Au moment de la privatisation des autoroutes en 2006, la rentabilité était estimée à 7,67%. Elle a été largement dépassée : pour les concessions de Vinci, elle atteint en effet 11,77%, et 12,49% pour celles d'Eiffage. Les deux entreprises ont rapidement amélioré la rentabilité de leurs concessions avec la baisse des taux d'intérêt et à l'optimisation financière, ce qui n'avait pas été anticipé lors de la privatisation.