Le FMI inquiet de l’impact de la deuxième vague sur la reprise

La situation économique et sanitaire mondiale est inédite, ce qui empêche le FMI de pouvoir anticiper avec précision l’année 2021. Dans son rapport annuel sur la zone euro, publié le 30 novembre 2020, le Fonds Monétaire International souligne en effet que « les perspectives sont sujettes à une incertitude extrême »… si bien qu’il ne donne pas de nouvelles prévisions de croissance pour 2021.



Parmi les incertitudes qui planent sur la reprise, il y a bien évidemment l’impact des fêtes de fin d’année, qui pourraient relancer les contaminations par le virus, mais également la disponibilité des vaccins. Si les campagnes de vaccination se préparent partout dans le monde, il faudra attendre que les personnes fragiles et prioritaires soient vaccinées pour que les personnes moins à risque le soient… et que le risque de reprise du virus soit quasi définitivement écarté.