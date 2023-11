Le Goût : où l’épicurisme assumé

Les conseils dispensés au fil de ses billets correspondent aux goûts de Carole ou de moi et pour sincères qu’ils soient dans notre certitude de proposer des alliances intéressantes ils peuvent ne pas être partagés ainsi de mon goût pour le champagne demi-sec, le Cerdon ou tout ce que la planète compte de vins liquoreux ! Car le goût quitte rapidement le terrain des yeux pour celui de la bouche et de la langue. Non celle d’Esope qui évoque la parole, mais celle de Lucullus dont le nom, 2000 ans après son décès, évoque encore des repas raffinés et délicieux. Le goût est aussi le terrain de prédilection d’Épicure qui a su théoriser le plaisir procuré.



Kant pensait que le beau était « ce qui plait universellement sans concept ». Peut-on en dire autant du bon ? Les saveurs sont nombreuses et répondent à des attentes différentes. Elles peuvent se marier comme s’opposer et prendre le chemin de l’oxymore comme « l’aigre-doux » qui fait le délice de certains plats asiatiques.



La force de certains cigares peut parfois décontenancer et pour peu que l’on soit à jeun vous faire tourner plus que de raison la tête. À l’inverse la douceur de certains crus, Nicaragua ou Honduras par exemple, sera de nature à vous plonger dans une rêverie, peut-être solitaire, mais bien agréable. En matière de goût il est difficile de plaire à tout le monde et l’alliance proposée répond au goût, assurément sûr et bon, de son autrice. En somme le goût peut être une surprise et l’occasion d’une rupture avec des habitudes bien ancrées.



En cela le choix d’un vin, par exemple, s’est profondément transformé au cours des dernières années. Corbières, Fitou, Pic saint Loup, Pacherenc, Rouge Gorge sont sortis de leurs ornières pour conquérir les tables et offrir des sensations gustatives des plus savoureuses. Il en est de même des cigares, où se combinant pénurie cubaine et explosion des prix, ont amené de nombreux amateurs à découvrir d’autres terroirs, les savourer avec plaisir et y prendre goût !



Alors je vous propose un mariage subtil en tous les cas pour mon goût entre un VigaFina Robusto de la République Dominicaine et un merveilleux Costières de Nîmes qui répond tout simplement au délicieux nom : Harmonie . Un Rouge délicat et soyeux issu d’un doux assemblage de Syrah, Grenache et Mourvèdre qui séduit par sa robe sombre, son nez délicat et raffiné sur des arômes de fruits rouges, d’épices, de Havane et sa bouche gourmande, soyeuse et ensorceleuse sur des notes de réglisse, de truffe et de fruits noirs.



Une harmonie parfaite sans faute de goût entre le cigare et cette magnifique cuvée qui porte si bien son nom…