Le Medef veut moins d'indemnités chômage quand le marché du travail est en forme

Comment atteindre le plein emploi en France ? Le gouvernement a sa petite idée : modifier les règles d'indemnisation chômage afin de les rendre plus incitatives. Lorsque l'économie va bien, les règles devraient pousser les chômeurs à reprendre un travail, avait expliqué Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Et « quand l'économie va moins bien, les règles [doivent être] plus protectrices », ajoutait-il. L'idée a fait son chemin jusque dans les rangs du Medef.



Geoffroy Roux de Bézieux, le patron des patrons, l'a repris à son compte. Durant une interview à BFM TV, il a ainsi proposé d'adapter la durée d'indemnisation en fonction de la santé du marché du travail. « On pousse le gouvernement pour faire cette réforme qui s'inspire de ce qui se passe dans d'autres pays, notamment le Canada », a-t-il illustré. « La durée d'indemnisation peut varier en fonction du nombre d'emplois disponibles », ajoute-t-il.