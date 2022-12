Le PEL va voir son taux d’intérêt augmenter en 2023

L’inflation, élevée en France, et l’augmentation du taux des crédits immobiliers, liée à la hausse des taux directeurs de la BCE, ont conduit la Banque de France à faire une recommandation inédite. Elle a proposé au gouvernement de relever le taux d’intérêt du PEL.En effet, la tendance concernant les intérêts des PEL était à la baisse. Son niveau le plus bas a été atteint en janvier 2016, lorsque le taux d’intérêt a été baissé à 1% par an.