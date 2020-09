Le constructeur automobile électrique Nikola dans la tourmente

Créé en 2015, Nikola est une start-up qui développe des camions et des pick-ups propulsés par des batteries électriques ou des piles à hydrogène. Spécialiste du marketing, le groupe est parvenu à faire beaucoup parler sans avoir jamais rien produit en volume. À tel point que l'entreprise a récemment accueilli General Motors au sein de son capital, le constructeur automobile en ayant acquis 11%. Bosch a également investi. Mais Nikola connaît son premier sérieux coup dur avec le départ du fondateur et président exécutif Trevor Milton. Une démission avec effet immédiat qui jette une ombre sur l'avenir de la start-up.



Depuis quelques mois, Nikola est en effet sous le coup de soupçons de « fraudes complexes ». Un rapport de la société d'investissement Hindenburg Research accuse le fondateur de l'entreprise d'avoir menti à plusieurs reprises et d'avoir trompé ses partenaires en prétendant posséder d'importantes technologies… Mais ces assertions seraient tout simplement fausses. Nikola a récemment été pris sur le fait : dans une vidéo de présentation d'un de ses camions, celui-ci a été filmé en descendant une pente, donnant l'impression de rouler avec son système de propulsion !