Le coronavirus provoque de lourdes pertes pour le transport aérien

L’association internationale du transport aérien (IATA) tire la sonnette d’alarme. Dans un nouveau rapport sur les conséquences du coronavirus sur l’activité du secteur, l’organisation estime que les pertes de chiffre d’affaires des compagnies s’échelonnent entre 63 milliards de dollars, si l’épidémie cesse de s’étendre, et 113 milliards, si la propagation se poursuit. Des chiffres qui ne concernent que le transport de passagers, pas le fret. Dans le pire des scénarios, les entreprises du secteur aérien subiraient une perte de leurs revenus de 19%, soit l’équivalent de ce qu’elles ont enduré durant la dernière crise financière.



À l’origine, l’IATA avait estimé que la perte s’établirait à un peu moins de 30 milliards de dollars, dans l’hypothèse où le coronavirus se limitait à la Chine et aux marchés associés. Mais l’épidémie touche désormais plus de 80 pays, et plus de 95 000 personnes ont été contaminées. Le bilan des décès s’alourdit de jour en jour, avec 3 200 morts du coronavirus.