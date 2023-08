Le coût de la vie étudiante augmente fortement

Pour la première fois en 19 ans d'enquête, l'Unef a constaté une évolution du coût de la vie étudiante atteignant des niveaux historiques. Le coût de la vie étudiante pour l'année 2023-2024 augmente de 6,47%, soit un budget supplémentaire nécessaire de 594,76 euros pour l'année, ou 49,56 euros de plus par mois. Le syndicat étudiant évoque un « stade de précarité étudiante majeure qui s'installe dans le temps ».



La hausse est alimentée par les frais de transport (+5,91% pour les non boursiers, +3,95% pour les boursiers), d'alimentation (+14,3%) et d'électricité (+10,1%). L'Unef critique le manque d'action gouvernementale, jugeant la récente réforme des bourses « largement insuffisante » pour combattre la précarité étudiante. Le gouvernement a annoncé une revalorisation des bourses étudiantes de plus de 500 millions d'euros, permettant une augmentation de 37 à 127 euros par mois. Cependant, l'Unef pointe que ces montants, variant de 145,40 à 633,50 euros par mois, restent insuffisants.