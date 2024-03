Le dérapage budgétaire de la France est confirmé

Le gouvernement a revu ses prévisions de déficit public pour 2023, l'estimant désormais « supérieur à 5% » du PIB, contre une prévision initiale de 4,9%. Cette révision intervient dans un climat économique marqué par le ralentissement chinois, les répercussions de la guerre en Ukraine, et les difficultés économiques de partenaires clés comme l'Allemagne.



Malgré cet environnement, la France semble se distinguer de manière peu enviable sur la scène européenne, étant l'un des seuls grands pays de la zone euro, avec l'Italie, à présenter un déficit aussi élevé.



La dette française, qui devrait atteindre 109,7% du PIB en 2024, ne ferait que légèrement diminuer au fil du quinquennat, s'établissant à 108,1% à son terme. Cette situation place la France parmi les pays les plus endettés de la zone euro, aux côtés de la Grèce et de l'Italie. Ces projections alarmantes ont été soulignées par la Cour des comptes, qui critique régulièrement le manque d'ambition de l’exécutif pour redresser la barre.



La France se retrouve ainsi en retrait par rapport à certains de ses voisins qui, malgré des déficits initiaux plus importants, ont entrepris des efforts significatifs pour rétablir leurs finances publiques. L'Espagne, par exemple, a réduit son déficit public à 3,7% et sa dette à 107,7% du PIB. De même, le Portugal, avec un endettement initialement plus élevé que celui de la France, prévoit de le ramener à 95,6% du PIB en 2026, soulignant un écart considérable avec la trajectoire française.