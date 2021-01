Le gouvernement devrait donner un nouveau coup de pouce aux restaurateurs

Alain Griset est revenu sur cette bizarrerie au micro de RMC. « Très honnêtement, cela a été intégré dans le décret de fin du mois, ce n’est pas un arbitrage que j’ai pris », a expliqué le ministre délégué aux Petites et moyennes entreprises. « J’ai dit jeudi lors d’une réunion avec Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, et ses collaborateurs, que nous n’avions pas pris d’engagement et qu’il fallait que l’on revienne dessus », poursuit-il en laissant la porte ouverte à un changement.



La mesure n'avait pas été annoncée et au mois de décembre, elle ne peut pas être appliquée comme telle, indique-t-il. « On va regarder comment on peut revenir là-dessus », conclut Alain Griset. Il y a donc de l'espoir pour que cette disposition disparaisse à court terme. De nombreux restaurateurs se sont tournés vers la vente à emporter pour tenir le coup et maintenir un minimum d'activité pendant la crise sanitaire.