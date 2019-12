Le livret A reprend des couleurs en novembre 2019

Le 24 Décembre 2019, par Paolo Garoscio

Le dernier trimestre est généralement une période compliquée pour les livrets d’épargne des Français : les impôts et autres taxes d’habitation et de propriété, cumulées aux promotions de novembre et à la prévision de Noël, sont autant de raisons pour retirer un peu d’argent et faire face à ces dépenses imprévues. Heureusement, la tendance s’inverse de suite après.



Un collecte positive pour le Livret A en novembre 2019 L’épargne des Français avait pris un coup en octobre 2019 lorsque la somme de 2 milliards d’euros avait été retirée des divers Livrets A et LDDS ouverts par les ménages. Il s’agissait alors de la première décollecte de l’année pour ces deux livrets défiscalisés.



En novembre 2019, la tendance est de retour à l’épargne, même si la somme des deux mois reste dans le rouge : les Français ont déposé sur leurs Livrets A 670 millions d’euros, selon les données publiées par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) le 23 décembre 2019. Concernant le LDDS, après une décollecte de 430 millions d’euros en octobre 2019, les épargnants n’y ont rien placé en novembre 2019.



Une bonne année pour l’épargne Si la collecte des livrets A et LDDS de novembre 2019 ne suffit pas à compenser la décollecte d’octobre 2019, l’année 2019 n’en reste pas moins exceptionnelle pour l’épargne des Français. Selon les données de la CDC, depuis le début de l’année 2019 les Français ont déposé 17 milliards d’euros sur leurs livrets, dont 14 milliards d’euros sur le seul Livret A.



Alors que décembre n’est généralement pas un mois de forte collecte, les dépenses y étant nombreuses, la collecte de l’année 2019 s’annonce déjà supérieure à celle de 2018 lorsque les épargnants français avaient déposé 12,7 milliards d’euros sur leurs comptes.

