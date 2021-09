Le médiateur de l'assurance pointe du doigt les assurances pour smartphones

Les assurances pour smartphones ont constitué 7% des 10.500 saisines du médiateur de l'assurance, Arnaud Chneiweiss. Dans son rapport 2020, il point du doigt les souscriptions qui n'ont jamais été consenties. Certains clients découvrent ainsi l'existence d'une assurance via les prélèvements sur leur compte bancaire, détaille-t-il. Et cela se voit rapidement car ces produits peuvent coûter jusqu'à 20 euros par mois. Malheureusement, lorsqu'on s'en rend compte, c'est trop tard : « le délai de rétractation de quatorze jours fixé par le Code de la consommation est alors dépassé ».



C'est le vendeur qui est ici en cause, estime Arnaud Chneiweiss. « On peut valablement s’interroger d’une part sur la remise effective des documents au souscripteur, et d’autre part sur la qualité de l’information apportée par le vendeur du bien principal ». Pour le médiateur, il faudrait que le délai de rétractation soit d'un an et que la formation des commerciaux soit de meilleure qualité.