Le moral des ménages français en baisse en juillet

L'inflation attise également les craintes des consommateurs : ils se disent ainsi plus nombreux à avoir ressenti une hausse des prix à la consommation ces douze derniers mois (+14 points). Et les ménages sont aussi plus nombreux à anticiper une hausse de l'inflation dans les douze prochains mois (+3 points). En parallèle, la confiance des chefs d'entreprise a également baissé en juillet, même si le niveau est à un très haut niveau.



Les Français dans leur ensemble craignent une résurgence des cas de contamination en raison du variant delta. Plus encourageant pour l'activité économique, la part des ménages estimant opportun d'épargner a diminué de 4 points. C'est une nouvelle baisse, la troisième consécutive pour ce critère. La collecte du Livret A a été nulle au mois de juin, les Français préférant consommer que mettre de côté.