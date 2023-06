Le nouveau prix repère du gaz dévoilé par la CRE

Avec la fin des tarifs réglementés du gaz, annoncée et confirmée pour le 1er juillet 2023, la CRE a introduit un nouveau système de prix repère. Ce prix, qui sera mis à jour chaque mois, est destiné à aider les consommateurs à comparer les offres des fournisseurs de gaz. Il comprend le prix de l'abonnement et le prix du kilowattheure, et reflète les coûts supportés par les fournisseurs pour la fourniture de gaz naturel.



Le prix repère est basé sur les coûts d'approvisionnement, qui varient en fonction des prix du marché de gros, et les coûts "hors approvisionnement", qui incluent les coûts commerciaux, d'acheminement, de stockage et la rémunération du fournisseur. Ces coûts "hors approvisionnement" seront révisés deux fois par an.