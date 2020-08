Le patron de Tesla, Elon Musk, désormais quatrième fortune mondiale

Elon Musk peut toutefois se réconforter avec les performances de son patrimoine cette année : il signe en effet la seconde plus forte progression annuelle. C'est Jeff Bezos qui remporte, pour le moment du moins, le trophée de plus forte progression du patrimoine : +73 milliards de dollars. L'année n'est pas terminée… Tesla et Amazon sont parmi les entreprises qui profitent le plus du rallye boursier actuel, avec d'autres groupes du secteur de la tech (dont Apple, Google et Facebook).



L'action Tesla a ainsi gagné près de 400% depuis le début de l'année, ce qui permet mécaniquement à Elon Musk d'enrichir son patrimoine. L'entreprise va d'ailleurs procéder à un split de son titre : le 28 août, les actionnaires actuels recevront quatre actions pour une détenue. Une opération qui vise à abaisser le coût d'acquisition d'un titre Tesla, et qui lui permet aussi de connaître une embellie à la Bourse.