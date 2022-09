Le prix du pain en forte hausse en Europe

Ce qui alimente l'inflation ces derniers mois, ce n'est pas seulement le prix de l'énergie : les prix des produits alimentaires flambent également et pour le consommateur, cela a un impact immédiat et très visible à la caisse. Et certains de ces produits augmentent plus que d'autres. Eurostat a publié un chiffre qui illustre parfaitement la situation : entre août 2021 et août 2022, le prix du pain a augmenté de 18% en moyenne en Europe !



Cette hausse est particulièrement importante, sachant qu'elle était de 3% seulement en août 2021 sur les douze précédents mois… La France est relativement épargnée avec une hausse de 8% en août 2022, tandis qu'aux Pays-Bas et au Luxembourg l'augmentation du prix du pain s'est établie à 10%. En revanche, la Hongrie paie beaucoup plus cher son pain (+66% !), tout comme en Lituanie (+33%), en Estonie et en Slovaquie (+32%).