Le rail, un terrain de bataille économique

Le ferroviaire a été le catalyseur majeur de l’essor des économies des pays tels que l’Angleterre, la France, les États-Unis et tout récemment la Chine. Aux États-Unis par exemple, le réseau ferroviaire transcontinental (achevé en 1869) passé de 3000 KM en 1940, à 120 000 KM en 1860, et la baisse du coût de fret de 60 % ont une part contributive significative dans la mise en valeur des terres de l’Ouest américain, le développement du secteur industriel et pétrolier notamment comme le relate la note critiquede Maurice Lévy-Leboyer , ancien chef de file des historiens-économistes français. En 2021, le nouveau président Joe Biden, incitait son pays à mettre en œuvre une loi qui donne au rail un rôle central dans l’économie future des États et ne pas se faire devancer par le reste du monde et notamment la Chine. Les États-Unis doivent selon leur Président être le leader mondial dans ce secteur sur les plans aussi bien géopolitique que socio-économique. Il ambitionne que son pays soi en tête en termes de qualité de son réseau et aussi d’innovation sur les trains à grande vitesse et ceux à énergies vertes telles que l’hydrogène. Mais le budget de 66 à 100 milliards adopté pour relancer le ferroviaire américain bien que conséquent reste très loin des centaines de milliards investis par la Chine.L’ouvrage « Le ferroviaire un instrument de puissance», montre à quel point la filière du transport ferroviaire est en pleine effervescence, et que les projets pullulent sur tous les continents. De 2018 à 2022, le réseau ferroviaire mondial a été étendu de 23 300 kilomètres et le nombre de machines a augmenté de 20 000 unités. Les experts s’attendent à un taux de croissance annuel moyen de 2,3 % jusqu’en 2025. Le volume total du marché de 177 milliards d’euros à la fin de 2019, devrait atteindre 204 milliards d’euros en 2025. Avant 2020, une grande partie de la croissance ferroviaire était remarquée dans la région Asie-Pacifique et en Europe occidentale. Mais les tendances sont plutôt vers une croissance forte en Amérique latine et en Afrique et Moyen-Orient sur 2021-2023 par rapport à la période 2015-2017. Avec son Agenda 2063 qui vise à interconnecter les capitales et les pôles économiques, le continent africain ouvre des perspectives et opportunités à saisir. Pour atteindre les objectifs de ce projet au long cours, il faudrait a minima 12 000 km de nouvelles voies pour un coût d’environ 36 milliards de dollars. À cela s’ajoute la rénovation des 17 200 km de lignes ferroviaires existantes pour un budget de 7 milliards de dollars. Avec la mise en œuvre de la ZLECAF (la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine), le commerce intra-africain des services de transport pourrait augmenter de près de 50 %. Quant à la demande de fret intra-africain, elle accroîtrait d’environ 28 % d’ici 2030. Pour réussir l’émergence d’un fret ferroviaire intercontinental, l’Afrique devrait se doter de 100 000 wagons, la construction d’infrastructures ferroviaires adéquates pour espérer passer de 3 % en 2022 à 7 ou 8 % d’ici 2030. Il est clair que les relais de croissance sur le ferroviaire pour les entreprises majeures du secteur, sont à rechercher dans le continent africain pour les trois prochaines décennies.Alstom, Thalès, Siemens et le canadien Bombardier, leaders dans le secteur ont comme nouveau concurrent la CRCC (China Railway Rolling Stock Corp) qui s’installe confortablement dans le secteur au niveau mondial. La CRCC est présente dans 104 pays et régions avec 83 % des pays équipés de lignes ferroviaires. Elle a signé un contrat de ligne TGV en Indonésie qui lui a rapporté plus de 5,5 milliards de dollars et un autre au Mexique de près de 4 milliards de dollars. De 2020 à 2022, CRRC a gagné quasiment tous les contrats de métro et de tramway aux États-Unis à l’exception de celui de Washington. En 2016, après avoir été chargé en 2014 d’équiper en rames le métro de Boston, il a été choisi pour équiper les trains du réseau de métro de la ville de Chicago. Sur le secteur de matériels roulants, la CRCC devance en termes de poids financiers, les constructeurs Alstom Transport, Siemens Mobility et le canadien Bombardier. Tous segments confondus, à l’échelle mondiale, la société des chemins de fer Deutsche Bahn pour l’Allemagne et SNCF pour la France occupent les deux premières places en termes de chiffres d’affaires et sont talonnées par la Russian Railways.