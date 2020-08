Le revenu réel des ménages français finalement peu touché par la crise sanitaire

Le revenu réel des Français a enregistré un recul pendant la crise sanitaire. Mais si cette baisse est réelle, elle est moindre que celle subie par les ménages d'autres pays en Europe. Selon l'OCDE, le revenu réel des ménages français a reculé de 0,3%, tandis que le produit intérieur brut par habitant chutait de 6%. Les différentes mesures mises en place par le gouvernement pour éviter un effondrement des revenus, et notamment le chômage partiel, ont permis de compenser largement les pertes subies par les ménages. Et les pouvoirs publics français ont été manifestement plus généreux qu'ailleurs en Europe.



Ainsi, le revenu réel des ménages allemands s'est contracté de 1,2%, avec un PIB par habitant en baisse de 2%. En Italie, le revenu a reculé de 1,8%, mais le PIB par habitant bien plus encore : -5%. Malgré les nombreux dispositifs de soutien aux entreprises et à l'activité économique, l'exécutif n'a donc pas su maintenir le niveau de PIB par habitant ; en revanche, le portefeuille des ménages français n'a finalement pas trop souffert de cette période extrêmement compliquée.