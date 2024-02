Le taux de chômage est resté stable au quatrième trimestre 2023

Parallèlement, des négociations sont en cours sur des sujets clés comme l'emploi des seniors, soulignant l'importance de trouver des solutions inclusives et durables pour améliorer la situation sur le marché du travail.



Dans ce contexte, l'évolution du chômage en France au quatrième trimestre 2023 présente une image contrastée. D'un côté, la stabilité du taux de chômage cache des disparités significatives entre les groupes d'âge et une légère augmentation par rapport à l'année précédente. De l'autre, le ralentissement de la création d'emplois et la croissance atone soulignent les défis persistants auxquels le marché du travail français est confronté.



Les débats actuels sur les réformes du marché du travail, ainsi que les négociations entre partenaires sociaux, sont révélateurs de la recherche d'un consensus pour relancer le marché du travail et atteindre l'objectif du plein emploi.