Le télétravail provoque une crise immobilière aux États-Unis

Cette situation est aggravée par la baisse de valeur du secteur des bureaux, qui a perdu un tiers de sa valorisation. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a exprimé ses inquiétudes quant à la capacité de refinancement dans cet environnement difficile, marqué par des taux d'intérêt élevés et une augmentation des taux de vacance.



Les conséquences de cette crise immobilière s'étendent au-delà des propriétaires d'immeubles, menaçant la stabilité de certaines petites et moyennes banques. La Fed, consciente des risques, a entamé des dialogues avec les établissements les plus exposés à ce secteur. L'objectif est d'identifier et de réduire les risques associés à la concentration élevée de prêts dans l'immobilier commercial. Cependant, des économistes comme Ryan Sweet d'Oxford Economics mettent en garde contre un possible effet domino, où des ventes à prix réduit pourraient contraindre les banques à réévaluer et à augmenter leurs provisions pour pertes potentielles.