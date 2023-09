Le vent tourne pour l'assurance vie

De plus, le Livret A, qui offre un rendement de 3% exempt de prélèvements sociaux et fiscaux, devient de plus en plus attractif comparé à l'assurance vie. Bien qu'il n'y ait pas encore eu de « désinvestissement massif », il y a une tendance à privilégier l'épargne réglementée pour les nouveaux choix de placement.



En dépit de ces développements, l'assurance vie demeure le produit d'épargne préféré des Français, avec un encours total de 1 916 milliards d'euros à fin juillet, en hausse de 3,5% par rapport à l'année précédente. Cependant, le contexte économique et l'attrait croissant d'autres options d'épargne posent des questions sur l'avenir de ce produit financier en France. Est-ce un simple ajustement saisonnier ou un signe avant-coureur d'une transformation plus profonde du paysage de l'épargne ? Seul l'avenir le dira.