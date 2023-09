Lego abandonne le plastique recyclé

Après des années de recherche, Lego avait dévoilé en juin 2021 son premier prototype de brique fabriqué à partir de plastique recyclé. Tim Brooks, vice-président de la responsabilité environnementale du groupe, s'était alors félicité des « progrès » réalisés. Deux ans plus tard, le ton a changé. Selon Niels Christiansen, le directeur général du groupe, l'utilisation de polytéréphtalate d'éthylène (PET) recyclé aurait finalement augmenté les émissions de carbone sur la durée de vie du produit. D'où l'abandon de ce projet.



Tim Brooks ajoute que le passage au PET recyclé aurait nécessité des modifications majeures dans les usines de Lego, rendant l'empreinte carbone encore plus importante. Cette décision est d'autant plus significative pour Lego que la société fabrique chaque année des milliards de pièces en plastique, composées à 80% d'un dérivé du pétrole : l'acrylonitrile butadiène styrène (ABS).