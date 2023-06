Les États-Unis approuvent la viande de poulet cultivée en laboratoire

« Cette autorisation va fondamentalement changer la manière dont la viande atterrit sur nos tables », a déclaré Uma Valeti, PDG et fondateur d'Upside Foods. Il a également salué cette décision comme « un pas de géant vers un avenir plus durable ». Les produits de ces entreprises seront rapidement disponibles dans plusieurs restaurants. La cheffe française étoilée, Dominique Crenn, a déjà passé une commande à Upside Foods pour son restaurant à San Francisco, tandis que le célèbre chef José Andrés devrait être le premier à proposer la viande de Good Meat dans l'un de ses restaurants à Washington.



Malgré ces progrès, la production de viande en laboratoire reste un processus complexe et coûteux. Contrairement aux substituts de viande à base de plantes, la viande cultivée en laboratoire nécessite un processus de production intensif en énergie et en ressources. Des entreprises comme Bond Pet Foods se sont orientées vers la production de nourriture pour animaux de compagnie à partir de protéines animales créées par fermentation microbienne, ce qui représente un marché potentiellement moins exigeant.