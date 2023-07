Les entreprises boudent les prêts dans la zone euro

Pour le troisième trimestre 2023, les banques prévoient une nouvelle baisse nette de la demande de prêts aux entreprises, même si celle-ci devrait être « beaucoup plus faible qu'au deuxième trimestre ». Ce pronostic survient deux jours avant la prochaine réunion de politique monétaire de la BCE, qui pourrait aboutir à une nouvelle hausse des taux d'intérêt. En plus de la chute de la demande de prêts aux entreprises, les banques sondées ont également noté une baisse de la demande de prêts au logement, ainsi que du crédit à la consommation, du fait de la baisse du climat de confiance. Ces tendances sont prévues pour se poursuivre durant le trimestre en cours.



Les critères d'approbation des prêts et des lignes de crédit aux entreprises et aux ménages se sont encore durcis entre avril et juin. La BCE souligne que « le resserrement net cumulé depuis le début de 2022 a été substantiel ». Les banques ont commencé à durcir les conditions de crédit suite à l'incertitude engendrée par la guerre en Ukraine et à la flambée des prix qui a incité la BCE à resserrer sa politique monétaire. La hausse des taux d'intérêt a atteint 4,0 points de pourcentage en cumul depuis un an. Cette politique a pour but de renchérir les conditions de prêts accordés par les banques, pour faire baisser la demande et l'activité économique, et donc in fine l'inflation.