Les hausses et les baisses du 1er février 2020

Annoncée et attendue, la baisse du taux de rémunération des livrets défiscalisés (Livret A et LDDS) entre en vigueur ce 1er février 2020. Le taux chute à 0,5%, son plus bas historique et également taux plancher pour ces livrets.



Autre changement, le prix des taxis qui est désormais fixé à un minimum de 7,30 euros par course, en hausse de 20 centimes par rapport à 2019. Et, enfin, les péages dont le prix augmente de façon variable en fonction des tronçons et des concessionnaires : en moyenne, l’augmentation devrait être de 0,85% pour les concessionnaires historiques et de 1,59% pour les nouvelles concessions selon les informations données par le ministère de la Transition écologique et solidaire.