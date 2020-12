Les heures creuses, plus un bon plan pour économiser sur la facture d'électricité

En France, la moitié des ménages est abonné à une option heures pleines/heures creuses, un système mis en place dans les années 60 pour réduire la facture d'électricité. Mais elle ne remplit plus son rôle d'amortisseur, selon plusieurs acteurs, à commencer par la Commission de régulation de l'électricité (CRE) qui fixe les prix de l'énergie. Interrogée par Le Parisien En fait, les seuls cas où utiliser les heures creuses — durant la nuit — reste intéressant : la recharge d'un véhicule électrique ou l'utilisation d'un chauffe-eau électrique.Le fournisseur alternatif Plüm Énergie explique de son côté que l'évolution des tarifs a réduit à néant l'intérêt du système : « résultat, aujourd'hui dans 85 % des cas, le différentiel de tarifs entre heures pleines et heures creuses n'arrive plus à compenser le supplément d'abonnement », précise Vincent Maillard, cofondateur de cette entreprise. Dans la moitié des cas, la facture est plus élevée.