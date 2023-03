Les livrets défiscalisés séduisent de nouveau les Français en février 2023

Les ménages français continuent de privilégier l'épargne en raison de l'inflation actuelle, qui a atteint 6,3% en février 2023. Face à cette situation, les livrets défiscalisés, tels que le Livret A et le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), gagnent en popularité grâce à un taux d'intérêt à son plus haut niveau depuis plus d'une décennie.



En février 2023, la collecte pour ces deux produits d'épargne a dépassé les 8 milliards d'euros. Le taux d'intérêt du Livret A et du LDDS a été augmenté à 3% le 1er février 2023, un niveau inédit depuis plus de 10 ans. Cette hausse a incité les Français à épargner davantage sur ces livrets. En janvier 2023, la collecte s'élevait déjà à 11,22 milliards d'euros, et elle a continué de progresser en février avec 8,17 milliards d'euros. Le Livret A a attiré 6,27 milliards d'euros, tandis que le LDDS a récolté 1,90 milliard d'euros.



D'après les chiffres de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), la collecte cumulée des deux premiers mois de l'année a atteint 19,39 milliards d'euros, un montant record. L'encours total à fin février 2023 s'élève à 529,1 milliards d'euros.