Les méga-camions bientôt sur les routes européennes

Cette décision, qui vise en premier lieu à promouvoir les poids-lourds électriques ou à hydrogène en augmentant le poids maximal autorisé à 44 tonnes, bénéficierait également aux véhicules diesel jusqu'en 2034. Les défenseurs de la mesure arguent qu'elle contribuera à une réduction des émissions de CO2 d'environ 1,2% dans le secteur du transport de marchandises sur la période 2025-2050, tout en générant des économies substantielles pour les transporteurs grâce à l'harmonisation des normes et à l'augmentation du volume transporté par trajet.



Isabel Garcia Munoz, rapporteure du texte, met en avant les incitations pour les entreprises à se convertir aux technologies zéro émission et à rendre le transport routier plus durable et sûr. En effet, la possibilité de transporter la même charge avec moins de véhicules est présentée comme une solution pour réduire significativement les émissions de carbone.