Les prix des céréales en chute

La tonne de blé tendre s'échangeait à moins de 230 euros sur Euronext, tandis que le maïs était autour de 225 euros la tonne : les céréales sur le marché mondial sont en baisse constante, malgré les risques géopolitiques liés à la guerre en Ukraine. La chute des prix du pétrole, une nouvelle faillite bancaire aux États-Unis et les craintes de ralentissement de la croissance sont les principaux facteurs qui accentuent cette spirale baissière.



La tendance à la baisse est également observée aux États-Unis, où le prix du contrat à terme de référence sur le blé d'hiver est tombé à son plus bas niveau depuis fin mars 2021. Plusieurs facteurs expliquent cette baisse des prix. Les stocks de blé se tendent, mais la Russie continue de vendre à des prix cassés. L'Égypte, par exemple, a acheté 655 000 tonnes de blé principalement à la Russie à des prix inférieurs à 260 dollars la tonne. Les blés américains ne sont pas compétitifs à ces niveaux de prix, et le maïs pourrait avoir atteint un plus bas en raison de la concurrence du grain jaune brésilien.