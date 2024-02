Les prix du chocolat vont flamber

Les agriculteurs d'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana, font face à une situation alarmante. Les pluies excessives ont favorisé l'apparition de maladies, dont la redoutable « cabosse noire », mettant en péril la santé des plantations de cacao.



Ces conditions climatiques défavorables ont conduit à des récoltes considérablement réduites, exacerbées par une sécheresse ultérieure associée au phénomène El Niño. Cette combinaison désastreuse pour les cultures a provoqué un déficit d'offre significatif sur le marché mondial du cacao, où ces deux pays occupent une place prépondérante, fournissant près de 60 % de la production globale.



Cette pénurie de cacao a entraîné une flambée des prix sans précédent. À New York et à Londres, le prix de la tonne de cacao a doublé depuis le début de l'année 2023, atteignant des niveaux record. Cette hausse des cours met en évidence la volatilité du marché et souligne l'impact direct des conditions climatiques sur les prix des matières premières.