Les produits de distributeurs premier prix privilégiés par les consommateurs

Au premier trimestre, les ventes de produits de grande consommation (autrement dit les produits alimentaires, d'hygiène et d'entretien) ainsi que les produits frais sous marques nationales ont reculé de 0,5%. À l'inverse, les ventes des produits sous marques de distributeurs (MDD) ont légèrement progressé de 0,1%, selon les chiffres du panéliste NielsenIQ. Le signe très clair que les consommateurs, dont le budget est contraint par l'inflation, se reportent sur les MDD.



Et c'est encore plus évident quand on regarde la ventilation des ventes au sein de cette catégorie. Les ventes de produits dits « premium » ont baissé de 3,4%, quand celles des produits standards ont augmenté de 0,2%, et celles des premiers prix « économiques » ont grimpé de 11%. L'explication de cet intérêt des consommateurs pour les MDD premiers prix est simple : la flambée générale des prix resserre les cordons de la bourse. L'inflation atteindra 5% d'ici l'été.