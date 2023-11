Les règles pour le chômage des seniors vont changer

Cette proposition s'inscrit dans le cadre plus large des efforts du gouvernement pour atteindre le plein emploi, défini par un taux de chômage d'environ 5% d'ici 2027. Actuellement, la France connaît un taux de chômage de 7,4%, marquant une légère hausse par rapport au trimestre précédent. La révision des règles d'indemnisation des seniors pourrait donc être un levier stratégique pour réduire le chômage global et optimiser la dépense publique.



Le ministre de l'Économie insiste sur la nécessité de faire des choix courageux pour transformer le modèle social français. Selon lui, ne pas entreprendre de telles réformes pourrait conduire le pays vers une situation économique plus difficile, caractérisée par une augmentation de la dette, des impôts et du taux de chômage. Dans ce contexte, la réforme de l'assurance chômage des seniors semble être un des nombreux chantiers que le gouvernement souhaite ouvrir pour assurer la viabilité économique et sociale à long terme. C'est bien sûr un chantier hautement politique et l'exécutif marche sur des œufs pour ne pas allumer un nouveau mouvement social.